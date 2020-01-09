«Спящая красавица Европы». Le Figaro включила Беларусь в топ-20 направлений для туризма

Новости Беларуси. Французская газета Le Figaro включила Беларусь в список 20 туристических направлений, которые стоит открыть в 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Журналисты назвали нашу страну «спящей красавицей Европы». По их мнению, туристов в Беларуси может привлечь архитектурное богатство Минска, последние в Европе первобытные леса и национальные парки, в которых обитают медведи, рыси, волки и глухари.