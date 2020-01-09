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«Спящая красавица Европы». Le Figaro включила Беларусь в топ-20 направлений для туризма

09 января 2020 13:40
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Новости Беларуси. Французская газета Le Figaro включила Беларусь в список 20 туристических направлений, которые стоит открыть в 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Спящая красавица Европы». Le Figaro включила Беларусь в топ-20 направлений для туризма -1

Журналисты назвали нашу страну «спящей красавицей Европы». По их мнению, туристов в Беларуси может привлечь архитектурное богатство Минска, последние в Европе первобытные леса и национальные парки, в которых обитают медведи, рыси, волки и глухари.

«Спящая красавица Европы». Le Figaro включила Беларусь в топ-20 направлений для туризма -4

Лучшим временем для путешествий по стране называют период с мая по октябрь. В список мест, которые стоит посетить в 2020-м, также вошёл индонезийский остров Суматра, Мадагаскар, Коста-Рика, Куба.

«Спящая красавица Европы». Le Figaro включила Беларусь в топ-20 направлений для туризма -7

# Туризм # Фотофакт

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