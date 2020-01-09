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В Украине и Иране 9 января объявлен день траура по жертвам авиакатастрофы

09 января 2020 07:42
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Новости мира. Все мировые СМИ не оставляют без внимания ход расследования авиакатастрофы в небе над Тегераном. В Украине и Иране 9 января объявлен день траура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Пилот старался увести самолёт от окружающих его домов». Названы версии крушения Boeing в Иране

В Украине и Иране 9 января объявлен день траура по жертвам авиакатастрофы-1

В аэропорту «Борисполь» создали импровизированный мемориал, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе. Люди несут цветы, свечи.

В Украине и Иране 9 января объявлен день траура по жертвам авиакатастрофы-4

Между тем на месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы. В ходе предварительного расследования выяснилось, что причиной возгорания мог стать перегрев двигателя.

В Тегеране рухнул украинский пассажирский самолёт

В Украине и Иране 9 января объявлен день траура по жертвам авиакатастрофы-7

Напомним, авиакатастрофа произошла накануне. Воздушное судно «Международных украинских авиалиний» загорелось и упало в районе аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек, находившихся на борту. 

В Украине и Иране 9 января объявлен день траура по жертвам авиакатастрофы-10

# Авиакатастрофа # Фотофакт

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