В Украине и Иране 9 января объявлен день траура по жертвам авиакатастрофы

Новости мира. Все мировые СМИ не оставляют без внимания ход расследования авиакатастрофы в небе над Тегераном. В Украине и Иране 9 января объявлен день траура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Пилот старался увести самолёт от окружающих его домов». Названы версии крушения Boeing в Иране

В аэропорту «Борисполь» создали импровизированный мемориал, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе. Люди несут цветы, свечи.

Между тем на месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы. В ходе предварительного расследования выяснилось, что причиной возгорания мог стать перегрев двигателя. В Тегеране рухнул украинский пассажирский самолёт