Новости Китая. Врачи назвали причину вспышки вирусной пневмонии в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лабораторные исследования выявили новый вид коронавируса, который, по мнению медиков, и стал возбудителем неизвестной до этого формы пневмонии в городе Ухань. Напомню, заболевание выявлено у 59 человек в конце декабря.