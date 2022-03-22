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Пожарная служба Китая опубликовала первые кадры с места крушения самолёта

22 марта 2022 10:13
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Новости Китая. Пожарная служба Китая опубликовала кадры с беспилотника, на которых видно место крушения самолета, которое произошло чуть более суток назад, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Пожарная служба Китая опубликовала первые кадры с места крушения самолёта-1

На месте найдены обломки воздушного судна и личные вещи пассажиров. Выживших при крушении Boeing не обнаружили. На борту находились 132 человека. Поисково-спасательная операция продолжается, но она осложнена погодными условиями. Причина трагедии еще не установлена. Между тем, авиакомпания China Eastern Airlines приостановила полеты всех имеющихся у себя Boeing 737.

Пожарная служба Китая опубликовала первые кадры с места крушения самолёта-4

Именно такой самолет потерпел крушение накануне, направляясь из Куньмина в Гуанчжоу. В последнее десятилетие показатели авиабезопасности в КНР были одними из лучших в мире. Предыдущая авиакатастрофа там произошла в 2010 году.

# Самолет # Фотофакт

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