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Премьер-министр Польши недоволен результатами конференции в Мюнхене

16 февраля 2025 14:03
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Результаты конференции по безопасности в Мюнхене вызвали недовольство у премьер-министра Польши Дональда Туска, пишет РИА Новости.

Премьер-министр Польши недоволен результатами конференции в Мюнхене-1

Фото: Pinterest

В соцсети X Туск разместил публикацию, где отметил привлекательность Мюнхена для него как для туриста. При этом политик подчеркнул, «единственное, что я могу сказать сегодня: Мюнхен. Никогда больше».

14 февраля во время Мюнхенской конференции со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса поступила критика в адрес европейских стран. Он выступил с призывом к властям Западных стран принимать во внимание мнения своих граждан, а не воспринимать их как «обученных животных». Угроза для Европейского союза находится в ней самой, а не исходит от других стран, подчеркнул политик.

# Международная политика

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