Премьер-министр Польши недоволен результатами конференции в Мюнхене

В соцсети X Туск разместил публикацию, где отметил привлекательность Мюнхена для него как для туриста. При этом политик подчеркнул, «единственное, что я могу сказать сегодня: Мюнхен. Никогда больше».

14 февраля во время Мюнхенской конференции со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса поступила критика в адрес европейских стран. Он выступил с призывом к властям Западных стран принимать во внимание мнения своих граждан, а не воспринимать их как «обученных животных». Угроза для Европейского союза находится в ней самой, а не исходит от других стран, подчеркнул политик.