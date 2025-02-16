Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выступила с утверждением, что мирные граждане РФ не гибнут от ударов ВСУ, пишет РИА Новости.

Об этом политик заявила во время дискуссии на конференции в Мюнхене. По словам Каллас, гибнут только военнослужащие Российской Федерации, а «российские женщины и дети не умирают».

За 2024 год вследствие атак ВС Украины 4398 мирных жителей Российской Федерации были ранены, 785 скончались.

На территории Курской области обнаружены доказательства убийств и пыток мирных жителей боевиками ВСУ.