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Каллас: в ходе конфликта в Украине не гибнут мирные жители России

16 февраля 2025 14:31
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Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выступила с утверждением, что мирные граждане РФ не гибнут от ударов ВСУ, пишет РИА Новости.

Каллас: в ходе конфликта в Украине не гибнут мирные жители России-1

Фото: Pinterest

Об этом политик заявила во время дискуссии на конференции в Мюнхене. По словам Каллас, гибнут только военнослужащие Российской Федерации, а «российские женщины и дети не умирают».

За 2024 год вследствие атак ВС Украины 4398 мирных жителей Российской Федерации были ранены, 785 скончались.

На территории Курской области обнаружены доказательства убийств и пыток мирных жителей боевиками ВСУ.

# Международная политика # Кая Каллас

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