Евросоюз утвердил полный запрет на поставки российского газа

С 1 января 2027 года импорт СПГ из России в ЕС будет запрещен, пишет РИА Новости.

В ЕС 26 января официально принят регламент поэтапного отказа от импорта в Евросоюз трубопроводного и сжиженного природного газа из РФ.

Согласно заявлению на сайте Совета ЕС, импортирование российского СПГ попадает под запрет с 1 января 2027 года, трубопроводного газа – с осени того же года. В соответствии с новыми правилами предусмотрены шаги для эффективного мониторинга и диверсификации энергоснабжения.

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