Ведущие политические силы Польши стремительно сдают позиции. Последние социологические исследования показывают падение популярности правящей «Гражданской коалиции» до 31 %. Крупнейшая оппозиционная партия «Право и справедливость» также теряет очки. Доверие к ней опустилось до 21 пункта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разочарованные избиратели все чаще отдают голоса альтернативным силам, прежде всего евроскептикам из «Конфедерации», которые укрепили свои позиции. При этом три мелкие партии из правящего альянса и вовсе оказались на грани вылета из парламента, поскольку они не могут преодолеть необходимый пятипроцентный барьер.

Аналитики связывают подобный электоральный бунт с усталостью поляков от политики Варшавы, которая жертвует национальными интересами ради Киева. Украина в свою очередь открыто героизирует формирования, причастные к Волынской резне. В 1943 году от рук националистов погибли около 100 тысяч жителей Польши.

В результате решение Зеленского назвать воинскую часть в честь карателей стало камнем преткновения. Граждане Польши больше не желают финансировать соседей, которые оскорбляют их историческую память.