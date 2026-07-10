Во Франции из-за аномальной жары закрываются атомные электростанции

Серьезный кризис в национальной энергетике спровоцировала аномальная летняя жара во Франции. Из-за стремительного нагревания рек государственный оператор вынужден один за другим останавливать ядерные реакторы и снижать мощность атомных станций ради защиты речной экосистемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Температура воды в реке Гаронна поднялась до критических 28 градусов, что привело к очередной экстренной остановке энергоблока на станции Гольфеш около Тулузы. Подобные принудительные отключения зафиксированы на нескольких крупных атомных объектах по всей республике. Под угрозой временного закрытия находится почти четверть всех мощностей Франции.

Сокращение выработки электричества до самого низкого уровня за последние 9 месяцев вызвало резкий скачок оптовых цен на европейском рынке. Стоимость одного мегаватт-часа превысила 78 евро.

Тяжелее всего дефицит ударил по соседней Германии, которая после закрытия собственных атомных станций и отказа от российского газа критически зависит от французского импорта. Оптовые тарифы на немецком рынке уже взлетели выше 93 евро.