Прямой эфир

Во Франции из-за аномальной жары закрываются атомные электростанции

10 июля 2026 16:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Серьезный кризис в национальной энергетике спровоцировала аномальная летняя жара во Франции. Из-за стремительного нагревания рек государственный оператор вынужден один за другим останавливать ядерные реакторы и снижать мощность атомных станций ради защиты речной экосистемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Температура воды в реке Гаронна поднялась до критических 28 градусов, что привело к очередной экстренной остановке энергоблока на станции Гольфеш около Тулузы. Подобные принудительные отключения зафиксированы на нескольких крупных атомных объектах по всей республике. Под угрозой временного закрытия находится почти четверть всех мощностей Франции. 

Сокращение выработки электричества до самого низкого уровня за последние 9 месяцев вызвало резкий скачок оптовых цен на европейском рынке. Стоимость одного мегаватт-часа превысила 78 евро. 

Тяжелее всего дефицит ударил по соседней Германии, которая после закрытия собственных атомных станций и отказа от российского газа критически зависит от французского импорта. Оптовые тарифы на немецком рынке уже взлетели выше 93 евро.

В странах ЕС катастрофическая нехватка дизельного топлива и бензина.

# Кризис в ЕС # Природные катаклизмы

Другие новости рубрики

Все новости
Крупнейший железнодорожный грузоперевозчик Латвии уволит 30% сотрудников
10 июля 2026 13:57

Крупнейший железнодорожный грузоперевозчик Латвии уволит 30% сотрудников

В Германии поставлен рекорд по количеству банкротств компаний
10 июля 2026 13:47

В Германии поставлен рекорд по количеству банкротств компаний

Италию накрыла очередная волна жары
10 июля 2026 10:49

Италию накрыла очередная волна жары