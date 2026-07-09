Такую закономерность продемонстрировала прошедшая на полях саммита НАТО встреча Навроцкого с Зеленским, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Попытка расплатиться чужой национальной памятью за свои сиюминутные военные амбиции заканчивается банкротством на международной арене.

Польский лидер жестко указал, что историческая боль народа не является предметом торга, а прославление карателей не подлежит обсуждению. В основе конфликта Киева и Варшавы – трагедия 1943 года, когда отряды Украинской повстанческой армии уничтожили около 100 тысяч мирных граждан на Волыни.

Варшава пытается чтить память невинных жертв, тогда как Киев представляет карателей иконами борьбы за независимость. Точкой невозврата стало решение украинских властей назвать элитное армейское подразделение страны в честь повстанческой армии. Для официальной Варшавы это стало переходом критической границы.