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Навроцкий и Зеленский не смогли разрешить конфликт вокруг прославления УПА в Украине

09 июля 2026 17:14
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Попытка расплатиться чужой национальной памятью за свои сиюминутные военные амбиции заканчивается банкротством на международной арене.

Такую закономерность продемонстрировала прошедшая на полях саммита НАТО встреча Навроцкого с Зеленским, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Навроцкий и Зеленский не смогли разрешить конфликт вокруг прославления УПА в Украине-2

Польский лидер жестко указал, что историческая боль народа не является предметом торга, а прославление карателей не подлежит обсуждению. В основе конфликта Киева и Варшавы – трагедия 1943 года, когда отряды Украинской повстанческой армии уничтожили около 100 тысяч мирных граждан на Волыни.

Варшава пытается чтить память невинных жертв, тогда как Киев представляет карателей иконами борьбы за независимость. Точкой невозврата стало решение украинских властей назвать элитное армейское подразделение страны в честь повстанческой армии. Для официальной Варшавы это стало переходом критической границы.

В Польше затяжная жара и засуха поставили под угрозу годовой труд фермеров.

Навроцкий и Зеленский не смогли разрешить конфликт вокруг прославления УПА в Украине-4

Сегодня большая часть польского общества считает Зеленского противником своего же государства, поэтому жесткая политическая линия Навроцкого пользуется популярностью в обществе. Другие же западные политики поспешили дистанцироваться от токсичных подопечных ради спасения собственного рейтинга.

Депутаты Европарламента не оценили заигрывания Зеленского с ультраправым радикализмом и назвали действия официального Киева надругательством над исторической памятью. Как следствие, европейцы начали сворачивать проекты помощи. Первым шагом стала заморозка поставок польских истребителей МиГ-29 и реальная угроза пожизненного вето на вступление Украины в Европейский союз.

# Международная политика

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