Прямой эфир

Крупнейший железнодорожный грузоперевозчик Латвии уволит 30% сотрудников

10 июля 2026 13:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Тяжелый кризис переживает Латвия. Там из-за ухудшения ситуации вынужден объявить о массовых увольнениях крупнейший железнодорожный грузовой перевозчик. В ближайшие месяцы из чуть более тысячи сотрудников работу могут потерять около 300 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейший железнодорожный грузоперевозчик Латвии уволит 30% сотрудников-2

Процедуру коллективных сокращений планируется начать 1 августа, а завершить в течение трех месяцев. Как пояснили в компании, решение связано с критическим положением в отрасли, вызванных сокращением объемов перевозок из-за введенных ЕС санкций против Беларуси и России. Доходы предприятия по итогам 2025 года сократились более чем на 23 %. Чтобы выжить в этих условиях необходимо пересмотреть организацию работы и сократить расходы, приведя численность работников в соответствие с фактическими объемами перевозок. 

# Европейский союз # Латвия # Новости Латвии

Другие новости рубрики

Все новости
В Германии поставлен рекорд по количеству банкротств компаний
10 июля 2026 13:47

В Германии поставлен рекорд по количеству банкротств компаний

Италию накрыла очередная волна жары
10 июля 2026 10:49

Италию накрыла очередная волна жары

В Польше открыли завод по выпуску боевых беспилотников
10 июля 2026 10:45

В Польше открыли завод по выпуску боевых беспилотников