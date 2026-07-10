Крупнейший железнодорожный грузоперевозчик Латвии уволит 30% сотрудников

Тяжелый кризис переживает Латвия. Там из-за ухудшения ситуации вынужден объявить о массовых увольнениях крупнейший железнодорожный грузовой перевозчик. В ближайшие месяцы из чуть более тысячи сотрудников работу могут потерять около 300 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Процедуру коллективных сокращений планируется начать 1 августа, а завершить в течение трех месяцев. Как пояснили в компании, решение связано с критическим положением в отрасли, вызванных сокращением объемов перевозок из-за введенных ЕС санкций против Беларуси и России. Доходы предприятия по итогам 2025 года сократились более чем на 23 %. Чтобы выжить в этих условиях необходимо пересмотреть организацию работы и сократить расходы, приведя численность работников в соответствие с фактическими объемами перевозок.