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В Германии поставлен рекорд по количеству банкротств компаний

10 июля 2026 13:47
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Экономический кризис в Германии продолжает уничтожать промышленность. В ФРГ поставлен рекорд по количеству разорившихся компаний. Только с апреля по июнь объявили о своем банкротстве почти пять тысяч фирм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии поставлен рекорд по количеству банкротств компаний-2

Это самый высокий показатель за последние два десятилетия. Такие данные привел Национальный институт экономических исследований. Причем по его данным, волна разорений накрыла немецкие фирмы работающие практически во всех крупных отраслях, в том числе в строительстве, торговле и гостиничном деле.

Как отмечают специалисты института, ситуация критическая, так как банкротства ударили не только по экономике, но и по рынку труда. Рабочих мест лишились десятки тысячи человек. По прогнозам, в третьем квартале количество закрывшихся предприятий будет еще выше, чем за аналогичный период 2025 года.

# Германия # Новости Германии

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