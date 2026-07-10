В Германии поставлен рекорд по количеству банкротств компаний

Экономический кризис в Германии продолжает уничтожать промышленность. В ФРГ поставлен рекорд по количеству разорившихся компаний. Только с апреля по июнь объявили о своем банкротстве почти пять тысяч фирм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это самый высокий показатель за последние два десятилетия. Такие данные привел Национальный институт экономических исследований. Причем по его данным, волна разорений накрыла немецкие фирмы работающие практически во всех крупных отраслях, в том числе в строительстве, торговле и гостиничном деле.

Как отмечают специалисты института, ситуация критическая, так как банкротства ударили не только по экономике, но и по рынку труда. Рабочих мест лишились десятки тысячи человек. По прогнозам, в третьем квартале количество закрывшихся предприятий будет еще выше, чем за аналогичный период 2025 года.