Круг на дистанционном управлении. Что показали на выставке спасательного оборудования в Южной Корее?

Новости Южной Кореи. В Южной Корее проходит выставка спасательного оборудования – третья по величине в Азии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. О своих достижениях приехали рассказать почти 400 компаний из разных стран.

Основная тема выставки – пожары, точнее – борьба с ними. Например, этот спасательный круг работает на дистанционном управлении. Он развивает скорость до 15 км/час и может одновременно спасти четырех человек. Однако это далеко не единственное, чем удивит выставка. Потушить огонь в первые минуты после его начала помогут роботы с искусственным интеллектом.

Сон Мён Ун, сотрудник компании-производителя:

Наша система может обнаруживать пожары на больших расстояниях. Сейчас ее применяют для слежки за обстановкой в лесах и на предприятиях. При обнаружении пожара сигнал о возгорании передается сотруднику предприятия или в пожарную часть.