Правительство британского Бирмингема объявило о банкротстве

Новости Великобритании. Причиной банкротства стал дефицит бюджета, сообщают местные СМИ со ссылкой на властей. Городской совет признал неспособность сбалансировать свой бюджет без посторонней помощи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате введен запрет на осуществление всех расходов. Исключение составляют траты на обеспечение обязательных услуг, предусмотренных законом, и выполнение действующих контрактов. Бирмингем – один из крупнейших британских городов. В нем проживают свыше миллиона человек.