Правительство британского Бирмингема объявило о банкротстве

Новости Великобритании. Причиной банкротства стал дефицит бюджета, сообщают местные СМИ со ссылкой на властей. Городской совет признал неспособность сбалансировать свой бюджет без посторонней помощи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Причиной банкротства стал дефицит бюджета, сообщают местные СМИ со ссылкой на властей. Городской совет признал неспособность сбалансировать свой бюджет без посторонней помощи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате введен запрет на осуществление всех расходов. Исключение составляют траты на обеспечение обязательных услуг, предусмотренных законом, и выполнение действующих контрактов. Бирмингем – один из крупнейших британских городов. В нем проживают свыше миллиона человек.