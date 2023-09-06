Прямой эфир

Правительство британского Бирмингема объявило о банкротстве

06 сентября 2023 10:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Причиной банкротства стал дефицит бюджета, сообщают местные СМИ со ссылкой на властей. Городской совет признал неспособность сбалансировать свой бюджет без посторонней помощи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство британского Бирмингема объявило о банкротстве-1

В результате введен запрет на осуществление всех расходов. Исключение составляют траты на обеспечение обязательных услуг, предусмотренных законом, и выполнение действующих контрактов. Бирмингем – один из крупнейших британских городов. В нем проживают свыше миллиона человек.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Фламинго прилетели во Флориду. Их занесло попутным ветром после урагана «Идалия»
06 сентября 2023 10:02

Фламинго прилетели во Флориду. Их занесло попутным ветром после урагана «Идалия»

Беспилотные автомобили теперь перевозят багаж в Китае – посмотрите на изобретение
06 сентября 2023 09:59

Беспилотные автомобили теперь перевозят багаж в Китае – посмотрите на изобретение

ВКС России нанесли удар по базе подготовки диверсионных групп ВСУ
06 сентября 2023 09:57

ВКС России нанесли удар по базе подготовки диверсионных групп ВСУ