Фламинго прилетели во Флориду. Их занесло попутным ветром после урагана «Идалия»

Новости США. Не только разрушения принес ураган «Идалия» во Флориду. Попутным ветром в штат занесло и фламинго, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти птицы – настоящий символ Флориды. Их изображения есть повсюду – на лотерейных билетах и сувенирах, одежде и улицах.

Им посвящены скульптуры и песни. В общем, в штате сложился некий культ. Однако сами фламинго едва ли считают Флориду своим домом. Эти птицы здесь практически не живут, но из-за ураганного ветра сбились с курса и неожиданно появились вдоль западного побережья штата.