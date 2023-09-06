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Фламинго прилетели во Флориду. Их занесло попутным ветром после урагана «Идалия»

06 сентября 2023 10:02
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Новости США. Не только разрушения принес ураган «Идалия» во Флориду. Попутным ветром в штат занесло и фламинго, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти птицы – настоящий символ Флориды. Их изображения есть повсюду – на лотерейных билетах и сувенирах, одежде и улицах.

Фламинго прилетели во Флориду. Их занесло попутным ветром после урагана «Идалия»-1

Им посвящены скульптуры и песни. В общем, в штате сложился некий культ. Однако сами фламинго едва ли считают Флориду своим домом. Эти птицы здесь практически не живут, но из-за ураганного ветра сбились с курса и неожиданно появились вдоль западного побережья штата.

Фламинго прилетели во Флориду. Их занесло попутным ветром после урагана «Идалия»-4

Местные жители, особенно фотографы, уже заполонили так называемый остров сокровищ в надежде увидеть странников и запечатлеть этот момент.

# Птицы # Марина Кишкурно # Новости США # Фотофакт

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