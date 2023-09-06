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Акулы напали на катамаран Русского географического общества

06 сентября 2023 10:29
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Акулы напали на надувной катамаран Русского географического общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия едва не произошла у берегов Австралии.

Акулы напали на катамаран Русского географического общества-1

На борту находились три человека – два гражданина России и житель Франции. Моряки активировали аварийный радиомаяк. Сигнал получил австралийский грузовой корабль. Экипаж РГО совершал экспедицию вокруг света. Катамаран стартовал из Санкт-Петербурга более двух лет назад.

Акулы напали на катамаран Русского географического общества-4

Однако до рекорда так и не доплыл.

# Нападение акулы # Фотофакт

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