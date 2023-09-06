Акулы напали на катамаран Русского географического общества

Акулы напали на надувной катамаран Русского географического общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия едва не произошла у берегов Австралии.

На борту находились три человека – два гражданина России и житель Франции. Моряки активировали аварийный радиомаяк. Сигнал получил австралийский грузовой корабль. Экипаж РГО совершал экспедицию вокруг света. Катамаран стартовал из Санкт-Петербурга более двух лет назад.