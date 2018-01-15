Кровавая резня в одной из школ Перми: хроника событий

Новости России. Кровавая резня произошла утром 15 января. Поножовщину устроили бывший ученик и нынешний 10-классник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что стало причиной происшествия, выясняют специалисты. Версий несколько.

Причиной кровавой бойни в школе стал оскорбительный пост в социальных сетях: версии ЧП в Перми (читать далее). В результате, по последним данным, пострадали 15 человек. В тяжелом состоянии оказались три человека, все они прооперированы. Один из зачинщиков также был госпитализирован. А второй – находится на допросе в полиции. Следственные органы России возбудили уголовное дело по статье «Покушении на убийство двух и более лиц».

«Кричали дети. Мы очень сильно испугались». Это то, что сейчас вспоминают очевидцы. Новости о том, что в Перми развернулась школьная драма, начали приходить с самого утра. Сначала говорили – в здание проникли люди в масках и устроили поножовщину. Чуть позже стали известны подробности: орудовали подростки. «За подобные преступления надо вернуть смертную казнь». Пользователи соцсетей о резне в Перми