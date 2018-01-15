Кровавая резня в одной из школ Перми: хроника событий

Новости России. Кровавая резня произошла утром 15 января. Поножовщину устроили бывший ученик и нынешний 10-классник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что стало причиной происшествия, выясняют специалисты. Версий несколько.
Новости России. Кровавая резня произошла утром 15 января. Поножовщину устроили бывший ученик и нынешний 10-классник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что стало причиной происшествия, выясняют специалисты. Версий несколько.
Причиной кровавой бойни в школе стал оскорбительный пост в социальных сетях: версии ЧП в Перми (читать далее).
В результате, по последним данным, пострадали 15 человек. В тяжелом состоянии оказались три человека, все они прооперированы. Один из зачинщиков также был госпитализирован. А второй – находится на допросе в полиции. Следственные органы России возбудили уголовное дело по статье «Покушении на убийство двух и более лиц».
«Кричали дети. Мы очень сильно испугались». Это то, что сейчас вспоминают очевидцы. Новости о том, что в Перми развернулась школьная драма, начали приходить с самого утра. Сначала говорили – в здание проникли люди в масках и устроили поножовщину. Чуть позже стали известны подробности: орудовали подростки.
«За подобные преступления надо вернуть смертную казнь». Пользователи соцсетей о резне в Перми
Сергей Сарапульцев, заместитель руководителя Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю:
Произошло это в одном из классов учебного учреждения. В ходе этой драки кроме них самих пострадали еще 11 человек, включая учителя. Это ребятишки из 4-го класса школы. В настоящее время все пострадавшие госпитализированы в лечебное учреждение города Перми. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Подробности трагедии – в видеоматериале.