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Кровавая резня в одной из школ Перми: хроника событий

15 января 2018 15:00
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Новости России. Кровавая резня произошла утром 15 января. Поножовщину устроили бывший ученик и нынешний 10-классник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Что стало причиной происшествия, выясняют специалисты. Версий несколько.

Кровавая резня в одной из школ Перми: хроника событий-1

Причиной кровавой бойни в школе стал оскорбительный пост в социальных сетях: версии ЧП в Перми (читать далее).

В результате, по последним данным, пострадали 15 человек. В тяжелом состоянии оказались три человека, все они прооперированы. Один из зачинщиков также был госпитализирован. А второй – находится на допросе в полиции. Следственные органы России возбудили уголовное дело по статье «Покушении на убийство двух и более лиц».

Кровавая резня в одной из школ Перми: хроника событий-4

«Кричали дети. Мы очень сильно испугались». Это то, что сейчас вспоминают очевидцы. Новости о том, что в Перми развернулась школьная драма, начали приходить с самого утра. Сначала говорили – в здание проникли люди в масках и устроили поножовщину. Чуть позже стали известны подробности: орудовали подростки.

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Кровавая резня в одной из школ Перми: хроника событий-7

Сергей Сарапульцев, заместитель руководителя Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю:
Произошло это в одном из классов учебного учреждения. В ходе этой драки кроме них самих пострадали еще 11 человек, включая учителя. Это ребятишки из 4-го класса школы. В настоящее время все пострадавшие госпитализированы в лечебное учреждение города Перми. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Подробности трагедии – в видеоматериале.

# Фотофакт # Нападение # Сергей Сарапульцев

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