Запертого в морозильной камере британского мясника спасла колбаса

Как сообщает Fox News, когда 70-летний Крис Маккейб зашёл внутрь морозильной камеры, ветер захлопнул дверь. В тот момент мужчина заметил, что замёрзла кнопка, открывающая дверь изнутри.

Новости Великобритании. В Великобритании 15 декабря 2017 года мясник оказался заперт в морозильной камере. Житель города Тотнес графства Девон смог выбраться при помощи кровяной колбасы.

«Кровяная колбаса спасла меня, без сомнения. Никто бы не услышал мой стук, потому что морозильная камера находится за магазином», – поделился Крис Маккейб.

Температура в морозильной камере поддерживается на уровне -20 градусов. Мужчина полагает, что при такой температуре он бы умер за полчаса.

Крис продаёт кровяную колбасу по 11 долларов за килограмм. В среднем мясник продаёт по 2-3 таких колбасы в неделю. Мужчина считает её идеальным дополнением к завтраку.

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