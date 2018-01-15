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Запертого в морозильной камере британского мясника спасла колбаса

15 января 2018 14:28
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Новости Великобритании. В Великобритании 15 декабря 2017 года мясник оказался заперт в морозильной камере. Житель города Тотнес графства Девон смог выбраться при помощи кровяной колбасы.

Как сообщает Fox News, когда 70-летний Крис Маккейб зашёл внутрь морозильной камеры, ветер захлопнул дверь. В тот момент мужчина заметил, что замёрзла кнопка, открывающая дверь изнутри.

Голыми руками открыть дверь не получилось, поэтому мясник воспользовался кровяной колбасой. Разбив лёд возле кнопки, мужчина смог выбраться наружу.

Запертого в морозильной камере британского мясника спасла колбаса-1

Фото: SWNS

«Кровяная колбаса спасла меня, без сомнения. Никто бы не услышал мой стук, потому что морозильная камера находится за магазином», – поделился Крис Маккейб.

Температура в морозильной камере поддерживается на уровне -20 градусов. Мужчина полагает, что при такой температуре он бы умер за полчаса.

Крис продаёт кровяную колбасу по 11 долларов за килограмм. В среднем мясник продаёт по 2-3 таких колбасы в неделю. Мужчина считает её идеальным дополнением к завтраку.

Осенью прошлого года в Витебске мужчина чудом увернулся от падающей бетонной плиты.

Этот счастливый случай попал на видео – здесь подробнее.

# Курьезы # Крис Маккейб

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