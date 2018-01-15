Причиной кровавой бойни в школе стал оскорбительный пост в социальных сетях: версии ЧП в Перми

Новости России. В интернете появилось видео задержания одного из нападавших в школе в Перми. Он ранен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. В интернете появилось видео задержания одного из нападавших в школе в Перми. Он ранен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Второго нападавшего сразу увели полицейские. Сейчас проверяются все версии случившегося.
По одной из версий причиной кровавой бойни в школе стал оскорбительный пост в социальных сетях, по другой – все готовилось заранее, а по третьей – возник конфликт между двумя участниками происшествия.
Выяснять придется не только это, но и почему в школе не работала система видеонаблюдения. А пока возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.