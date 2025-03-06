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Кризисы последних лет обошлись экономике Германии в 735 млрд евро

06 марта 2025 06:05
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Ситуация в Германии ухудшается. По данным аналитиков, кризисы последних пяти лет обошлись экономике страны в 735 миллиардов евро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кризисы последних лет обошлись экономике Германии в 735 млрд евро-2

Причиной стали пандемия, конфликт в Украине и другие геополитические потрясения. Новое правительство ФРГ, вероятно, попытается устранить замедление промышленности за счет финансовых стимулов, более дешевой энергии и сокращения бюрократии.

# Кризис в ЕС # Экономический кризис

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