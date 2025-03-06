Кризисы последних лет обошлись экономике Германии в 735 млрд евро

Ситуация в Германии ухудшается. По данным аналитиков, кризисы последних пяти лет обошлись экономике страны в 735 миллиардов евро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ситуация в Германии ухудшается. По данным аналитиков, кризисы последних пяти лет обошлись экономике страны в 735 миллиардов евро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причиной стали пандемия, конфликт в Украине и другие геополитические потрясения. Новое правительство ФРГ, вероятно, попытается устранить замедление промышленности за счет финансовых стимулов, более дешевой энергии и сокращения бюрократии.