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В результате теракта в Пакистане погибли 13 человек

06 марта 2025 06:04
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13 погибли в результате теракта в Пакистане, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате теракта в Пакистане погибли 13 человек-2

Среди них две женщины и семеро детей. Около 30 человек получили ранения и доставлены в больницу. Инцидент произошел на северо-западе страны. Два автомобиля со взрывчаткой врезались в стену. Ответственность за теракт взяло на себя движение «Талибан». По данным местных властей, с начала года в Пакистане произошло более 70 нападений боевиков на мирных жителей.

# Теракт

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