В результате теракта в Пакистане погибли 13 человек

Среди них две женщины и семеро детей. Около 30 человек получили ранения и доставлены в больницу. Инцидент произошел на северо-западе страны. Два автомобиля со взрывчаткой врезались в стену. Ответственность за теракт взяло на себя движение «Талибан». По данным местных властей, с начала года в Пакистане произошло более 70 нападений боевиков на мирных жителей.