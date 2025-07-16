Кремль призывает Запад оказать давление на Киев ради продолжения переговоров

Западу необходимо оказать давление на Киев, чтобы мог состояться очередной раунд переговоров с РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Мы всех призываем это сделать», – акцентировал внимание дипломат. В указанном вопросе, как отметил Песков, основными выступают посреднические усилия Вашингтона – главы Белого дома Дональда Трампа.

Песков также добавил, что российская сторона рассчитывает, что на ряду с последними заявлениями и словами «о разочаровании» в том числе идет оказание давления на Киев.

Москва ранее заявляла о готовности к третьему раунду переговоров, однако Киев предложения пока не высказывал.

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