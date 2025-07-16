По мнению главы Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральфа Нимайера, заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о готовности «убивать российских солдат» способствует усилению вражды и нарушает законы ФРГ. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Писториус акцентировал внимание, что разговор о мире и разрядке может вестись лишь с позиции силы. Он считает, если сдерживание не приведет к результату, и Москва якобы атакует Североатлантический альянс, немецкие военные «готовы убивать российских военных».

«Такие заявления делали нацисты», – подчеркнул Нимайер, добавив, что это нарушение статьи основного закона Германии, в соответствии с которым запрещается вести подготовку войны против какого-либо государства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после слов Писториуса, отметил, что Берлин опять становится опасным.

Фото: Pinterest