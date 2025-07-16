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США почти завершили подготовку вооружений для Киева

16 июля 2025 12:20
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США почти завершили подготовку вооружений для Киева-0

Американское вооружение, которое в соответствии с новой договоренностью США с Североатлантическим альянсом, должно быть переправлено в страны блока для отправки Киеву, уже готово к транспортировке, пишет ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

В материале указано, что указанное положение дел может означать, что оружие или перевозится «из военных запасов», или было только изготовлено.

О решении Вашингтона продолжить передачу оружия и военной техники Киеву 14 июля объявил президент США Дональд Трамп. Однако условием выступила оплата поставок Евросоюзом.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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