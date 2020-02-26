По пояс в воде. Тропические ливни привели к сильнейшему наводнению в Индонезии

Новости Индонезии. Джакарта утопает в воде. Сильные тропические дожди привели к масштабным наводнениям и оползням, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индонезии. Джакарта утопает в воде. Сильные тропические дожди привели к масштабным наводнениям и оползням, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жизнь 30-миллионного города практически полностью парализована. Нарушено движение на дорогах и железнодорожных путях. В некоторых районах наблюдаются перебои в электроснабжении. Из затопленных зданий людей эвакуируют на лодках.
По прогнозам синоптиков, погода будет ухудшаться. Напомним, в начале 2020 года Индонезия уже переживала сильнейшие за всю историю наблюдений ливни. Тогда жертвами стихии стали больше 60 человек.