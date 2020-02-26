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По пояс в воде. Тропические ливни привели к сильнейшему наводнению в Индонезии

26 февраля 2020 08:37
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Новости Индонезии. Джакарта утопает в воде. Сильные тропические дожди привели к масштабным наводнениям и оползням, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

По пояс в воде. Тропические ливни привели к сильнейшему наводнению в Индонезии-1

По пояс в воде. Тропические ливни привели к сильнейшему наводнению в Индонезии-3

Жизнь 30-миллионного города практически полностью парализована. Нарушено движение на дорогах и железнодорожных путях. В некоторых районах наблюдаются перебои в электроснабжении. Из затопленных зданий людей эвакуируют на лодках.

По пояс в воде. Тропические ливни привели к сильнейшему наводнению в Индонезии-6

По прогнозам синоптиков, погода будет ухудшаться. Напомним, в начале 2020 года Индонезия уже переживала сильнейшие за всю историю наблюдений ливни. Тогда жертвами стихии стали больше 60 человек. 

# Наводнение # Фотофакт

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