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Коронавирус распространяется. Первые случаи заражения выявлены в Германии и Алжире

26 февраля 2020 08:09
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Новости мира. Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Германии и Алжире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Ковид-19» подтверждён и у гражданина Бразилии, который недавно вернулся из Италии. Инфицированные есть также в Австрии, Хорватии и Швейцарии.

Коронавирус стал причиной изоляции около 1000 туристов на Тенерифе

Коронавирус распространяется. Первые случаи заражения выявлены в Германии и Алжире-1

Накануне в Министерстве здравоохранения Франции сообщили, что в стране коронавируса больше нет, всех заболевших удалось вылечить. Однако уже 26 февраля там выявили два новых случая заражения.

Коронавирус распространяется. Первые случаи заражения выявлены в Германии и Алжире-4

Растёт число инфицированных в Испании и Республике Корея. На севере Японии из-за угрозы распространения эпидемии закрывают школы.

ЕС выделит на борьбу с коронавирусом свыше 230 млн евро: на что пойдут деньги

Коронавирус распространяется. Первые случаи заражения выявлены в Германии и Алжире-7

В Китае по последним данным от вируса умерли более 2700 человек, вылечить удалось почти 30 тысяч граждан. Весь мир в поисках лекарства от заболевания.

Коронавирус распространяется. Первые случаи заражения выявлены в Германии и Алжире-10

Первое клиническое исследование противовирусного препарата началось в США. Его тестируют на мужчине, которого эвакуировали с лайнера Diamond Princess.

# Коронавирус # Фотофакт

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