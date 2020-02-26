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В Сочи двух детей унесло волной в море. Их ищут более 200 человек

26 февраля 2020 08:34
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Новости России. В Сочи двух детей унесло в море – их ищут несколько сотен человек.  

По информации РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ, два подростка – им по 14 лет – пытались перейти реку Псезуапсе и упали. Потоком воды дети были снесены в Черное море. Происшествие случилось вечером 25 февраля.  

На месте работают более 200 человек, среди которых сотрудники МЧС, служба спасения МО Сочи, полиция, представители казачества, добровольцы. На месте находятся психологи.  

Детей искали всю ночь вдоль береговой линии. Утром на поиски в море вышел катер, с воздуха задействован вертолет.  

Ситуация находится на особом контроле МЧС России.  

По информации СУ СКР по Краснодарскому краю, проводятся проверочные мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося. Поиски детей осложнил шторм в акватории моря.  

Несколько лет назад в Сочи ребенок шел с бабушкой по улице и упал в ливневку. Тело мальчика нашли в море – здесь подробнее.   

# ЧП

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