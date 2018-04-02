Космическая станция Китая «Тяньгун-1» сгорела в атмосфере над Тихим океаном

Новости Китая. Китайская космическая станция «Тяньгун-1» сгорела над Тихим океаном. Большинство обломков не достигло Земли.

Как сообщает Центр управления пилотируемыми полетами Китая, экспериментальную станцию массой около 8,5 т запустили на орбиту 29 сентября 2011. Её использовали для тестирования технологий сближения и стыковки.

В марте 2016 года появилась информация о том, что связь со станцией прекращена. В марте 2018 года предполагалось, что обломки «Тяньгун-1» могут упасть на США и Европу.

В дальнейшем Китай планирует запустить постоянно действующую многомодульную пилотируемую орбитальную станцию, которая станет третьей в мире после станций «Мир» и МКС.