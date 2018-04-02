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Космическая станция Китая «Тяньгун-1» сгорела в атмосфере над Тихим океаном

02 апреля 2018 08:47
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Новости Китая. Китайская космическая станция «Тяньгун-1» сгорела над Тихим океаном. Большинство обломков не достигло Земли.  

Как сообщает Центр управления пилотируемыми полетами Китая, экспериментальную станцию массой около 8,5 т запустили на орбиту 29 сентября 2011. Её использовали для тестирования технологий сближения и стыковки.  

В марте 2016 года появилась информация о том, что связь со станцией прекращена. В марте 2018 года предполагалось, что обломки «Тяньгун-1» могут упасть на США и Европу.  

В дальнейшем Китай планирует запустить постоянно действующую многомодульную пилотируемую орбитальную станцию, которая станет третьей в мире после станций «Мир» и МКС.  

# Космос

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