В Латвии запустили систему оповещения при ДТП

Специальный модуль, установленный в машине, передает сигнал с точными координатами ДТП через спутник в службу спасения. При этом система сообщит не только о типе двигателя автомобиля – бензин, дизель, электро, но даже о количестве пристегнутых пассажиров. Ожидается, что данный гаджет уже будет встроен на всех машинах выпускаемых в 2018 году.