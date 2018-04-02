В Латвии запустили систему оповещения при ДТП

Новости Латвии. В Латвии запустили автоматическую систему оповещения, если автомобиль попал в аварию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Латвии. В Латвии запустили автоматическую систему оповещения, если автомобиль попал в аварию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специальный модуль, установленный в машине, передает сигнал с точными координатами ДТП через спутник в службу спасения. При этом система сообщит не только о типе двигателя автомобиля – бензин, дизель, электро, но даже о количестве пристегнутых пассажиров. Ожидается, что данный гаджет уже будет встроен на всех машинах выпускаемых в 2018 году.
Владельцам более старых моделей придётся установить систему за свой счет. В ближайшем будущем данную единую систему оповещения планируют запустить на территории всего Евросоюза.