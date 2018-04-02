На 63 году жизни скончался драматург и режиссёр Михаил Угаров

Новости России. На 63 году ушёл из жизни основатель Театра.doc Михаил Угаров. Информация об этом появилась на странице театра в Facebook.

«Умер наш художественный руководитель, основатель Театра.doc, режиссёр и драматург Михаил Угаров. У нас нет сейчас ни слов, ни сил об этом говорить. Мы очень вас любим, Михаил Юрьевич», – говорится в сообщении.

Угаров родился 23 января 1956 года в Архангельске. Учился в Литературном институте им. А. М. Горького, но ушёл с четвёртого курса.



«Я не был здесь 18 лет. Ушёл с 4 курса. Как-то само всё получилось – не пришёл однажды, и всё… После встречи пошёл гулять по Москве. И странное состояние у меня было. Оказывается, я очень разволновался. Вот так бывает, когда встретишься на улице с человеком, которого не видел много лет, а потом идёшь, и у тебя немного дрожат руки. Из чего понимаешь, что человек этот (оказывается!) для тебя был очень значим», – Михаил прокомментировал свою встречу со студентами в LiveJournal в 2008 году.

В середине 1990-ых Угаров был одним из организаторов и участников творческого совета «Дебют-центра» Центрального Дома актёра. Также он работал на телевидении, был сценаристом нескольких сериалов и ток-шоу. C 2009 года преподавал в Высшей школе журналистики НИУ ВШЭ.

Друзья и знакомые Михаила Угарова с грустью отозвались в Facebook о его смерти.

«Умер Миша Угаров. Неожиданно. Больно и страшно», – написала Марина Разбежкина.

«Не стало Миши Угарова. Слов нет. Леночка, дорогая, мы рядом и всем миром поможем... Держитесь...», – сказал Александр Галибин.

«Михаил Угаров умер. Я сейчас не могу ничего сказать, потом что-нибудь скажу», – говорится в сообщении Дмитрия Данилова.