С 2017 года в США хакеры похитили данные 5 миллионов кредитных карт

Новости США. Часть информации злоумышленники уже успели выставить на продажу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным правоохранителей, отрабатывать криминальную схему злоумышленники начали весной 2017 года.
Новости США. Часть информации злоумышленники уже успели выставить на продажу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным правоохранителей, отрабатывать криминальную схему злоумышленники начали весной 2017 года.
Их жертвами стали покупатели крупных магазинов, проживающие в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси. Хакерскую атаку признали самой крупной в истории розничной торговли.