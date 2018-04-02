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С 2017 года в США хакеры похитили данные 5 миллионов кредитных карт

02 апреля 2018 08:46
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Новости США. Часть информации злоумышленники уже успели выставить на продажу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным правоохранителей, отрабатывать криминальную схему злоумышленники начали весной 2017 года.

С 2017 года в США хакеры похитили данные 5 миллионов кредитных карт-1

Их жертвами стали покупатели крупных магазинов, проживающие в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси. Хакерскую атаку признали самой крупной в истории розничной торговли.

# Фотофакт # Хакеры

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