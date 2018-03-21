Китайская станция «Тяньгун-1» может рухнуть на Землю. Под угрозой – Нью-Йорк и европейские города

Новости Китая. Угроза из космоса: китайская станция «Тяньгун-1», содержащая высокотоксичные химические вещества, через несколько дней рухнет на Землю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под ударом могут оказаться крупные европейские города, а также американский Нью-Йорк.

Станция была запущена в 2011 году, а спустя пять лет руководство страны заявило, что она вышла из-под контроля и осуществить посадку невозможно.

По данным американской аэрокосмической корпорации, 8-тонный аппарат полностью не сгорит, проходя через атмосферу. Его обломки достигнут Земли в период с 24 марта по 19 апреля в районе Нью-Йорка, Барселоны, Пекина, Чикаго, Стамбула, Рима или Торонто. Если фрагменты упадут на жилые районы, это может привести к десяткам человеческих жертв.