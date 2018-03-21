Прямой эфир

Китайская станция «Тяньгун-1» может рухнуть на Землю. Под угрозой – Нью-Йорк и европейские города

21 марта 2018 14:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Угроза из космоса: китайская станция «Тяньгун-1», содержащая высокотоксичные химические вещества, через несколько дней рухнет на Землю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китайская станция «Тяньгун-1» может рухнуть на Землю. Под угрозой – Нью-Йорк и европейские города-1

Под ударом могут оказаться крупные европейские города, а также американский Нью-Йорк.

Станция была запущена в 2011 году, а спустя пять лет руководство страны заявило, что она вышла из-под контроля и осуществить посадку невозможно.

По данным американской аэрокосмической корпорации, 8-тонный аппарат полностью не сгорит, проходя через атмосферу. Его обломки достигнут Земли в период с 24 марта по 19 апреля в районе Нью-Йорка, Барселоны, Пекина, Чикаго, Стамбула, Рима или Торонто. Если фрагменты упадут на жилые районы, это может привести к десяткам человеческих жертв.

Китайская станция «Тяньгун-1» может рухнуть на Землю. Под угрозой – Нью-Йорк и европейские города-4

# Космос # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В нападении участвовали две ученицы. Стали известны новые подробности стрельбы в шадринской школе
21 марта 2018 14:47

В нападении участвовали две ученицы. Стали известны новые подробности стрельбы в шадринской школе

Прах Стивена Хокинга захоронят в Вестминстерском аббатстве 31 марта
21 марта 2018 13:11

Прах Стивена Хокинга захоронят в Вестминстерском аббатстве 31 марта

Евросоюз планирует ввести налог на иностранные IT-компании. Кто будет платить дополнительный налог?
21 марта 2018 13:05

Евросоюз планирует ввести налог на иностранные IT-компании. Кто будет платить дополнительный налог?