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Косачев: Зеленский и киевский режим готовы убивать тысячи людей ради членства в НАТО

01 июля 2023 10:37
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Владимир Зеленский готов отправить тысячи людей на смерть ради обещаний членства в НАТО. Об этом заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев в своем Telegram-канале, пишет РИА Новости.

Он также указал, что украинская битва не идет за независимость, а является борьбой за зависимость от Запада. Политик выразил сомнения в полезности денацификации и подчеркнул необходимость курсов, направленных на восстановление элементарной человечности и достоинства, которые, по его мнению, убавились после Майдана.

# Международная политика # Константин Косачев

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