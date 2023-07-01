Владимир Зеленский готов отправить тысячи людей на смерть ради обещаний членства в НАТО. Об этом заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев в своем Telegram-канале, пишет РИА Новости.

Он также указал, что украинская битва не идет за независимость, а является борьбой за зависимость от Запада. Политик выразил сомнения в полезности денацификации и подчеркнул необходимость курсов, направленных на восстановление элементарной человечности и достоинства, которые, по его мнению, убавились после Майдана.