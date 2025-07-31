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Премьер-министр Литвы уходит в отставку из-за коррупционного скандала

31 июля 2025 10:35
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В Литве разразился правительственный кризис. Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас уходит в отставку. Решение принято им не по собственной воле. Все это следствие коррупционного скандала, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Литвы уходит в отставку из-за коррупционного скандала-2

Ранее стало известно, что компания, принадлежащая членам семьи Палуцкаса, победила в конкурсе на получение европейских грантов. Выяснением всех обстоятельств этого дела, как и прозрачностью семейного бизнеса премьера, сейчас занимается служба расследования финансовых преступлений. 

На этом фоне президент Литвы дал главе правительства две недели на принятие решения о политическом будущем и премьер принял решение уйти с поста не только главы правительства, но и председателя Литовской социал-демократической партии. Согласно Конституции, в случае отставки премьер-министра уходит в отставку и все правительство, – однако президент может назначить министров, исполняющих обязанности до формирования нового кабмина.

# Новости Литвы # Коррупция

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