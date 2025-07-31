Премьер-министр Литвы уходит в отставку из-за коррупционного скандала

В Литве разразился правительственный кризис. Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас уходит в отставку. Решение принято им не по собственной воле. Все это следствие коррупционного скандала, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее стало известно, что компания, принадлежащая членам семьи Палуцкаса, победила в конкурсе на получение европейских грантов. Выяснением всех обстоятельств этого дела, как и прозрачностью семейного бизнеса премьера, сейчас занимается служба расследования финансовых преступлений.

На этом фоне президент Литвы дал главе правительства две недели на принятие решения о политическом будущем и премьер принял решение уйти с поста не только главы правительства, но и председателя Литовской социал-демократической партии. Согласно Конституции, в случае отставки премьер-министра уходит в отставку и все правительство, – однако президент может назначить министров, исполняющих обязанности до формирования нового кабмина.