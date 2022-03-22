Представитель Минобороны России: в течение суток поражено 137 военных объектов Украины

Глава ЛНР заявил об освобождении порядка 80 % территории республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти полностью вернули контроль и над Мариуполем. Однако обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются. За последние сутки украинские войска открывали огонь по территории ДНР более 30 раз.

Они использовали почти 300 единиц боеприпасов. Почти 20 снарядов были выпущены по Донецку. Обстрелу подверглись и три населенных пункта ЛНР. Повреждены пять жилых домов, магазин и коммунальное предприятие. Жители Рубежного ночуют в подвалах либо пытаются выехать из города. Там продолжаются бои между украинскими силовиками и армией ЛНР.

Неспокойно и в других регионах. В Киеве слышны взрывы. Утром воздушная тревога была объявлена в семи городах. В том числе в Днепре и Запорожье. Российская армия продолжает специальную военную операцию. Группа вертолетов в ходе ночных ударов уничтожила девять украинских танков.