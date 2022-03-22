Прямой эфир

Представитель Минобороны России: в течение суток поражено 137 военных объектов Украины

22 марта 2022 11:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Глава ЛНР заявил об освобождении порядка 80 % территории республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти полностью вернули контроль и над Мариуполем. Однако обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются. За последние сутки украинские войска открывали огонь по территории ДНР более 30 раз.

Представитель Минобороны России: в течение суток поражено 137 военных объектов Украины-1

Они использовали почти 300 единиц боеприпасов. Почти 20 снарядов были выпущены по Донецку. Обстрелу подверглись и три населенных пункта ЛНР. Повреждены пять жилых домов, магазин и коммунальное предприятие. Жители Рубежного ночуют в подвалах либо пытаются выехать из города. Там продолжаются бои между украинскими силовиками и армией ЛНР.

Представитель Минобороны России: в течение суток поражено 137 военных объектов Украины-4

Неспокойно и в других регионах. В Киеве слышны взрывы. Утром воздушная тревога была объявлена в семи городах. В том числе в Днепре и Запорожье. Российская армия продолжает специальную военную операцию. Группа вертолетов в ходе ночных ударов уничтожила девять украинских танков.

Представитель Минобороны России: в течение суток поражено 137 военных объектов Украины-7

Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России:
В течение суток оперативно-тактической армейской авиацией поражены 137 военных объектов Украины. Среди них шесть пунктов управления и узлов связи, две установки реактивных систем залпового огня, один зенитно-ракетный комплекс, восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 101 место скопления боевой техники. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ2». Группой ночных охотников, состоящих из вертолетов Ка-52 и Ми-28Н, в ходе ночных ударов уничтожено девять украинских танков, семь БМП и БТР.

Жители ЛНР и ДНР ожидают признания статуса регионов Киевом после завершения спецоперации – читайте далее.

# Международная политика # Игорь Конашенков # Леонид Пасечник # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пожарная служба Китая опубликовала первые кадры с места крушения самолёта
22 марта 2022 10:13

Пожарная служба Китая опубликовала первые кадры с места крушения самолёта

Жители ЛНР и ДНР ожидают признания статуса регионов Киевом после завершения спецоперации
22 марта 2022 09:16

Жители ЛНР и ДНР ожидают признания статуса регионов Киевом после завершения спецоперации

Спасатели работают на месте крушения Boeing в Китае. Пока тела пассажиров не обнаружены
22 марта 2022 08:36

Спасатели работают на месте крушения Boeing в Китае. Пока тела пассажиров не обнаружены