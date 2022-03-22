Представитель Минобороны России: в течение суток поражено 137 военных объектов Украины
Глава ЛНР заявил об освобождении порядка 80 % территории республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти полностью вернули контроль и над Мариуполем. Однако обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются. За последние сутки украинские войска открывали огонь по территории ДНР более 30 раз.
Они использовали почти 300 единиц боеприпасов. Почти 20 снарядов были выпущены по Донецку. Обстрелу подверглись и три населенных пункта ЛНР. Повреждены пять жилых домов, магазин и коммунальное предприятие. Жители Рубежного ночуют в подвалах либо пытаются выехать из города. Там продолжаются бои между украинскими силовиками и армией ЛНР.
Неспокойно и в других регионах. В Киеве слышны взрывы. Утром воздушная тревога была объявлена в семи городах. В том числе в Днепре и Запорожье. Российская армия продолжает специальную военную операцию. Группа вертолетов в ходе ночных ударов уничтожила девять украинских танков.
Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России:
В течение суток оперативно-тактической армейской авиацией поражены 137 военных объектов Украины. Среди них – шесть пунктов управления и узлов связи, две установки реактивных систем залпового огня, один зенитно-ракетный комплекс, восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 101 место скопления боевой техники. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ2». Группой ночных охотников, состоящих из вертолетов Ка-52 и Ми-28Н, в ходе ночных ударов уничтожено девять украинских танков, семь БМП и БТР.
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