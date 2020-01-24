Коронавирус в Китае: закрыты 10 городов, 900 заболевших, а в Ухане строят больницу для заражённых

Новости мира. Продолжаем отслеживать ситуацию с распространением нового типа вируса. К этому дню жертвами эпидемии в Китае стали 26 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Китае разработали метод лечения коронавируса

Уже 10 китайских городов закрыты на карантин из-за вспышки коронавируса. Речь идёт о населённых пунктах в провинции Хубэй. Там приостановлено транспортное сообщение: в город не впускают пассажирские автобусы, вылеты из аэропортов отменены. Число заболевших вирусом приближается к 900. Состояние около 200 пациентов оценивается как тяжёлое. Владимир Караник назвал диагноз белоруски, вернувшейся из Китая