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Коронавирус в Китае: закрыты 10 городов, 900 заболевших, а в Ухане строят больницу для заражённых

24 января 2020 07:55
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Новости мира. Продолжаем отслеживать ситуацию с распространением нового типа вируса. К этому дню жертвами эпидемии в Китае стали 26 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

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Коронавирус в Китае: закрыты 10 городов, 900 заболевших, а в Ухане строят больницу для заражённых -1

Уже 10 китайских городов закрыты на карантин из-за вспышки коронавируса. Речь идёт о населённых пунктах в провинции Хубэй. Там приостановлено транспортное сообщение: в город не впускают пассажирские автобусы, вылеты из аэропортов отменены. Число заболевших вирусом приближается к 900. Состояние около 200 пациентов оценивается как тяжёлое.   

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Коронавирус в Китае: закрыты 10 городов, 900 заболевших, а в Ухане строят больницу для заражённых -4

На борьбу с эпидемией власти Китая выделили провинции Хубэй 145 миллионов долларов. В городе Ухань, где впервые был зарегистрирован случай заболевания, начали строить специальную больницу для заражённых. Строительство планируется завершить 2 февраля. В этой больнице смогут одновременно разместить до тысячи пациентов.   

Коронавирус в Китае: закрыты 10 городов, 900 заболевших, а в Ухане строят больницу для заражённых -7

# Коронавирус # Фотофакт

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