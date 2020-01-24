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Елизавета II подписала билль о Brexit

24 января 2020 07:06
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Новости мира. Елизавета II подписала билль о выходе Великобритании из Евросоюза. Документ представили королеве после его одобрения обеими палатами парламента,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елизавета II подписала билль о Brexit -1

Таким образом, Brexit теперь уже точно должен состояться 1 февраля в 2 часа ночи по минскому времени. После начнётся переходный период, в ходе которого Великобритания и ЕС будут вести торговые переговоры. Продлится он до декабря нынешнего года.

Елизавета II подписала билль о Brexit -4

Напомним, страна должна была выйти из состава Евросоюза ещё в марте 2019, однако из-за того, что экс-премьер Тереза Мэй не смогла согласовать условия выхода с парламентом и европейскими чиновниками, этого не произошло.

# Европейский союз # Елизавета II # Фотофакт

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