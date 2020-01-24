Елизавета II подписала билль о Brexit

Новости мира. Елизавета II подписала билль о выходе Великобритании из Евросоюза. Документ представили королеве после его одобрения обеими палатами парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, Brexit теперь уже точно должен состояться 1 февраля в 2 часа ночи по минскому времени. После начнётся переходный период, в ходе которого Великобритания и ЕС будут вести торговые переговоры. Продлится он до декабря нынешнего года.