Елизавета II подписала билль о Brexit

Новости мира. Елизавета II подписала билль о выходе Великобритании из Евросоюза. Документ представили королеве после его одобрения обеими палатами парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Елизавета II подписала билль о выходе Великобритании из Евросоюза. Документ представили королеве после его одобрения обеими палатами парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом, Brexit теперь уже точно должен состояться 1 февраля в 2 часа ночи по минскому времени. После начнётся переходный период, в ходе которого Великобритания и ЕС будут вести торговые переговоры. Продлится он до декабря нынешнего года.
Напомним, страна должна была выйти из состава Евросоюза ещё в марте 2019, однако из-за того, что экс-премьер Тереза Мэй не смогла согласовать условия выхода с парламентом и европейскими чиновниками, этого не произошло.