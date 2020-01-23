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Александр Лукашенко поздравил Екатерину Сакелларопулу с избранием на пост президента Греции

23 января 2020 13:09
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Новости мира. Пост президента Греции впервые заняла женщина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне, кандидатуру Екатерины Сакелларопулу поддержало подавляющее большинство депутатов. 

Александр Лукашенко поздравил Екатерину Сакелларопулу с избранием на пост президента Греции-1

Ранее она была высокопоставленным судьёй, специализируясь в природоохранном и конституционном праве. С избранием на пост главы государства Екатерину Сакелларопулу поздравил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко поздравил Екатерину Сакелларопулу с избранием на пост президента Греции-4

Президент Беларуси пожелал ей доброго здоровья и успехов в политической карьере, а также выразил уверенность, что дружеские и конструктивные отношения между двумя странами укрепятся во всех сферах. 

# Президентские выборы # Александр Лукашенко # Екатерина Сакелларопулу # Фотофакт

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