Александр Лукашенко поздравил Екатерину Сакелларопулу с избранием на пост президента Греции

Новости мира. Пост президента Греции впервые заняла женщина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне, кандидатуру Екатерины Сакелларопулу поддержало подавляющее большинство депутатов.
Новости мира. Пост президента Греции впервые заняла женщина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне, кандидатуру Екатерины Сакелларопулу поддержало подавляющее большинство депутатов.
Ранее она была высокопоставленным судьёй, специализируясь в природоохранном и конституционном праве. С избранием на пост главы государства Екатерину Сакелларопулу поздравил Александр Лукашенко.
Президент Беларуси пожелал ей доброго здоровья и успехов в политической карьере, а также выразил уверенность, что дружеские и конструктивные отношения между двумя странами укрепятся во всех сферах.