Александр Лукашенко поздравил Екатерину Сакелларопулу с избранием на пост президента Греции

Ранее она была высокопоставленным судьёй, специализируясь в природоохранном и конституционном праве. С избранием на пост главы государства Екатерину Сакелларопулу поздравил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси пожелал ей доброго здоровья и успехов в политической карьере, а также выразил уверенность, что дружеские и конструктивные отношения между двумя странами укрепятся во всех сферах.