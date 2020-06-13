Королева Елизавета II отмечает 94-летие. Где и как пройдут торжества?

Традиционных массовых гуляний и парада в честь этого не будет. Торжества пройдут в Виндзорском замке в пригороде Лондона. Закрытая для публики церемония продлится около 20 минут. Солдаты валлийской гвардии пронесут флаг своего подразделения в сопровождении оркестра, который затем исполнит торжественные композиции. После этого будут даны два салюта.