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Королева Елизавета II отмечает 94-летие. Где и как пройдут торжества?

13 июня 2020 12:19
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Новости Великобритании. В Великобритании национальный праздник. Жители отмечают 94-й официальный день рождения королевы Елизаветы II, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Королева Елизавета II отмечает 94-летие. Где и как пройдут торжества?-1

Традиционных массовых гуляний и парада в честь этого не будет. Торжества пройдут в Виндзорском замке в пригороде Лондона. Закрытая для публики церемония продлится около 20 минут. Солдаты валлийской гвардии пронесут флаг своего подразделения в сопровождении оркестра, который затем исполнит торжественные композиции. После этого будут даны два салюта.

Королева Елизавета II отмечает 94-летие. Где и как пройдут торжества?-4

Елизавету II с национальным праздником – днем рождения королевы – поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Елизавета II # Фотофакт

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