Взрыв в газохранилище в Казани. Один человек погиб, трое пострадали

Новости России. Трагедия в Казани. Один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва в газохранилище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Трагедия в Казани. Один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва в газохранилище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сразу после этого начался пожар, которому был присвоен четвертый уровень сложности.
На место ЧП выехали 200 спасателей и 60 единиц специальной техники.
Возгорание локализовано. Хотя давление в горящей емкости с газом снизилось, факельное горение продолжается. В Казани введен режим чрезвычайной ситуации. По факту происшествия заведено уголовное дело. Прокуратура начала проверку.