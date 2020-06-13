Взрыв в газохранилище в Казани. Один человек погиб, трое пострадали

Новости России. Трагедия в Казани. Один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва в газохранилище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Сразу после этого начался пожар, которому был присвоен четвертый уровень сложности.

На место ЧП выехали 200 спасателей и 60 единиц специальной техники.