Необъяснимо, но факт: озеро в Индии внезапно стало розовым

Новости Индии. Озеро Лонар в индийском штате Махараштра внезапно сменило цвет. Всего за одну ночь по неизвестным причинам вода окрасилась в розовый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда-то геологи уже наблюдали подобное явление, однако в прошлый раз цвет был не таким насыщенным. В данный момент у ученых есть две версии происходящего: повышение солености озера и увеличение количества красных водорослей.