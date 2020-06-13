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Польша открывает границы со странами ЕС

13 июня 2020 11:51
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Новости мира. Польша 13 июня открывает границы со странами ЕС. Контроль на рубежах с Германией, Литвой, Словакией и Чехией будет выборочным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша открывает границы со странами ЕС-1

Внешние границы пока останутся закрытыми. Теперь гражданам страны и других государств Евросоюза, а также иностранцам, имеющим постоянный вид на жительство в ЕС, после въезда в республику не придется проходить обязательный двухнедельный карантин.

Польша открывает границы со странами ЕС-4

Напомним, в Польше границы со странами Европейского союза были закрыты 15 марта из-за пандемии коронавируса.

Дата снятия ограничений на въезд граждан других стран, не входящих в ЕС, пока не называется.

# Коронавирус # Фотофакт

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