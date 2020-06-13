Польша открывает границы со странами ЕС

Новости мира. Польша 13 июня открывает границы со странами ЕС. Контроль на рубежах с Германией, Литвой, Словакией и Чехией будет выборочным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внешние границы пока останутся закрытыми. Теперь гражданам страны и других государств Евросоюза, а также иностранцам, имеющим постоянный вид на жительство в ЕС, после въезда в республику не придется проходить обязательный двухнедельный карантин.