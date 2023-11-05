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Из-за вооружённого мужчина в аэропорту Гамбурга отменили более 60 рейсов

05 ноября 2023 13:38
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Более 60 рейсов в аэропорту Гамбурга отменены из-за вооруженного мужчины. Полиция продолжает с ним переговоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за вооружённого мужчина в аэропорту Гамбурга отменили более 60 рейсов-1

Ночью злоумышленник прорвался на взлетно-посадочную полосу на машине, в которой также находится его четырехлетняя дочь. Ее он выкрал у матери и хочет вывезти в Турцию – такое требование предъявил мужчина переговорщикам. Предположительно, что причиной происходящего стал спор об опеке над ребенком. Подробности.

# Стрельба # Фотофакт

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