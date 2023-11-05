ЦАХАЛ отрезал города Газа от остальной части сектора

Количество жертв палестино-израильского конфликта превысило 11 тысяч человек. ЦАХАЛ продолжает боевые действия в анклаве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные отрезали город Газа от остальной части сектора, продвинувшись с севера на 6,5 километра. Наиболее мощный удар за сегодня был нанесен Израилем с воздуха по лагерю Аль-Магази. В результате атаки погибли более 50 жителей. Большая часть перестрелок сейчас проходит в палестинском регионе. Боевики ХАМАС обстреливают военных с гранатометов и уходят по подземным тоннелям, сообщают израильские службы.