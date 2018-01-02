Конституционный суд Молдовы временно отстранил от должности президента Игоря Додона

Новости Молдовы. Президент Молдовы Игорь Додон временно отстранен от занимаемой должности.
Об этом сообщают информагентства. Игорь Додон дважды отказался подписать указ о назначении новых министров и вице-премьеров в правительстве под руководством Павла Филипа.
Вместо президента полномочия по назначению новых членов правительства подпишет премьер-министр или спикер парламента Молдовы. Это решение было принято Конституционным судом страны.
Напомним, что это второй раз, когда президента Молдовы отстраняют от должности. В прошлый раз это произошло из-за отказа подписать указ о назначении министра обороны. Президентские полномочия были переданы спикеру парламента.
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