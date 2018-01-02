Прямой эфир

Конституционный суд Молдовы временно отстранил от должности президента Игоря Додона

02 января 2018 16:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Молдовы. Президент Молдовы Игорь Додон временно отстранен от занимаемой должности.

Об этом сообщают информагентства. Игорь Додон дважды отказался подписать указ о назначении новых министров и вице-премьеров в правительстве под руководством Павла Филипа.

Вместо президента полномочия по назначению новых членов правительства подпишет премьер-министр или спикер парламента Молдовы. Это решение было принято Конституционным судом страны.

Напомним, что это второй раз, когда президента Молдовы отстраняют от должности. В прошлый раз это произошло из-за отказа подписать указ о назначении министра обороны. Президентские полномочия были переданы спикеру парламента.

Президент vs парламент: кто одержит победу в политическом конфликте в Молдове (подробности здесь).

# Международная политика # Игорь Додон

Другие новости рубрики

Все новости
В Нью-Йорке страшный пожар охватил жилой дом: пострадали 12 человек
02 января 2018 16:26

В Нью-Йорке страшный пожар охватил жилой дом: пострадали 12 человек

Фура наехала не пешеходов в Сан-Франциско: семь человек пострадали
02 января 2018 14:51

Фура наехала не пешеходов в Сан-Франциско: семь человек пострадали

Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне
02 января 2018 14:37

Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне