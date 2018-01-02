В Нью-Йорке страшный пожар охватил жилой дом: пострадали 12 человек

Новости США. Крупный пожар охватил в нью-йоркском районе Бронкс жилой дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадали не менее 12 человек – главным образом от отравления продуктами горения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Пожар вспыхнул в мебельном магазине, который находился на первом этаже здания. На ликвидацию пламени было направлено 168 пожарных.

Отметим, что это второй крупный пожар менее чем за неделю. 29 декабря огонь охватил многоэтажку. Тогда погибли 12 человек, в том числе четверо детей.