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Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне

02 января 2018 14:37
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Новости Кореи. Переговоры на высоком уровне предложила провести Республика Корея своим северным соседям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диалог между Сеулом и Пхеньяном, скорее всего, начнется 9 января в Доме мира на границе между государствами.

Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне-1

Ожидается, что стороны обсудят вопрос участия северокорейской делегации в зимней Олимпиаде в Пхенчхане, а также другие аспекты улучшения отношений.

Ранее во время новогоднего обращения лидер КНДР Ким Чен Ын отметил, что готов к диалогу с Сеулом. К слову, в последний раз встреча на уровне вице-министров двух стран прошла в 2015 году.

# Фотофакт # Международная политика

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