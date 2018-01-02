Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне

Диалог между Сеулом и Пхеньяном, скорее всего, начнется 9 января в Доме мира на границе между государствами.

Новости Кореи. Переговоры на высоком уровне предложила провести Республика Корея своим северным соседям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что стороны обсудят вопрос участия северокорейской делегации в зимней Олимпиаде в Пхенчхане, а также другие аспекты улучшения отношений.

Ранее во время новогоднего обращения лидер КНДР Ким Чен Ын отметил, что готов к диалогу с Сеулом. К слову, в последний раз встреча на уровне вице-министров двух стран прошла в 2015 году.