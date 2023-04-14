Пентагон об утечке секретных документов: это преднамеренное уголовное преступление

Новости США. Пентагон прокомментировал утечку секретных документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам официального представителя военного ведомства, это преднамеренное уголовное преступление. Сейчас Министерство обороны проводит внутреннее расследование и оценивает ущерб, нанесенный обнародованием конфиденциальной информации.

Это одна из крупнейших утечек из ведомства за последнее десятилетие. По меньшей мере 50 секретных документов попали в интернет. Некоторые из них связаны с войной в Украине. В других содержится информация о союзниках США, в частности, об Израиле, Южной Корее и Турции. ФБР задержало подозреваемого в этом преступлении военнослужащего Национальной гвардии.