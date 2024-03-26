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Конкурентоспособность немецкой экономики снижается 10 лет подряд

26 марта 2024 07:43
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Конкурентоспособность немецкой экономики снижается уже 10 лет подряд, несмотря на рекордный уровень государственных инвестиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конкурентоспособность немецкой экономики снижается 10 лет подряд-1

В Министерстве финансов подтвердили отсутствие роста производственных и финансовых показателей, а также повышение инфляции. Одной из причин будущей рецессии аналитики называют проблемы с бюджетом и нестабильность решений правительства. По всей стране массово проходят сокращения, закрываются предприятия. Но это никак не мешает кабинету министров выделять миллиарды Украине.

# Экономический кризис # Новости Германии

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