Власти Польши намерены построить башни для наблюдения на границе с Беларусью. Такое заявление сделали в службе пограничной охраны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о конструкциях высотой в 70 метров, которые оборудуют оптико-электронными приборами. Они позволят получать точный обзор происходящего по обе стороны границы в радиусе 10 километров.

Напомним, польские власти не первый год укрепляют заграждения на рубежах с нашей страной. Варшава планирует и дальше наращивать военный контингент на восточной границе.