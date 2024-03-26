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Власти Польши намерены построить башни для наблюдения на границе с Беларусью

26 марта 2024 07:40
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Власти Польши намерены построить башни для наблюдения на границе с Беларусью. Такое заявление сделали в службе пограничной охраны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Польши намерены построить башни для наблюдения на границе с Беларусью-1

Речь идет о конструкциях высотой в 70 метров, которые оборудуют оптико-электронными приборами. Они позволят получать точный обзор происходящего по обе стороны границы в радиусе 10 километров.

Напомним, польские власти не первый год укрепляют заграждения на рубежах с нашей страной. Варшава планирует и дальше наращивать военный контингент на восточной границе.

# Граница

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